Vittorio Veneto: "Perché il parcheggio interrato di Piazza Meschio è pieno di automobili in sosta?"

La foto diffusa dai consiglieri di Rinascita Civica

VITTORIO VENETO - Il parcheggio interrato di Piazza Meschio torna sotto i riflettori. “Se fino a gennaio l’accesso era aperto a tutti, da più di un mese non si può parcheggiare. Perché allora è pieno di automobili in sosta? L’uso è passato da pubblico a privato? - chiedono Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana, consiglieri di Rinascita Civica -. Chiusa la vertenza economica, ora si aggiunge lo svantaggio logistico. Per il momento non si può parcheggiare, e in seguito la sosta sarà a pagamento. A certe ore del giorno, o in concomitanza con alcuni riti religiosi, non c’è posto per la sosta delle auto in superficie. Capolavoro della diplomazia comunale”.

“Il comune si sta muovendo, anche se non in piazza”, commenta il sindaco Antonio Miatto.