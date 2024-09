Vittorio Veneto, partito il gruppo di cammino: ecco come iscriversi

VITTORIO VENETO - Questa settimana ha preso il via l’attività del Gruppo di Cammino di Vittorio Veneto.

Grazie a questa iniziativa, saranno più di ottanta gli appassionati a camminare sotto la supervisione di un tecnico laureto in Scienza Motorie: un’ottima soluzione per mantenersi in allenamento, salvaguardare la propria salute e trascorrere del tempo in compagnia. “Il gruppo di cammino è un’attività aperta a tutta la popolazione, in particolare ad adulti e anziani poco abituati all’attività fisica: si è consolidata nel tempo e ha sempre trovato un enorme adesione da parte della popolazione, grazie anche alla professionalità degli istruttori accompagnatori e alla bellezza del nostro territorio”, dichiara il sindaco Mirella Balliana.

Il Gruppo di Cammino Vittorio Veneto svolge la sua attività il martedì e il venerdì alle ore 8:30, presso il Centro Sportivo Marco Polo, oppure il martedì e giovedì alle ore 19:15 in Piazza del Popolo. Le camminate si svolgeranno lungo un percorso urbano ed extraurbano prestabilito ed avranno una durata di un’ora e mezza. Il costo previsto è di 10 euro e per aderire è necessario compilare il modulo d’iscrizione presso l’Ufficio Sport del Comune, in Via G.Carducci 28.

ADC