Vittorio Veneto, operaio ferito nel cantiere

VITTORIO VENETO - Incidente sul lavoro ieri mattina in provincia di Belluno: ferito operaio residente a Vittorio Veneto.

L’uomo, 47 anni, di nazonalità macedone, è stato colpito alla testa dalla benna di un escavatore ieri mattina in un cantiere nel comune bellunese di Santa Giustina nei pressi della ferroviaria.



Si trovava al lavoro in una scarpata e il colpo gli ha fatto perdere l’equilibrio, facendolo cadere all’indietro. Sul posto l’elicottero del Suem e i sanitari del 118, oltre ai Carabinieri di Feltre e i tecnici Spisal. L’uomo è stato ricoverato in ospedale: non è in gravi condizioni.