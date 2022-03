Vittorio Veneto, il nuovo consiglio dei ragazzi: "Pronti ad accogliere i giovani profughi che arriveranno nelle nostre scuole"

VITTORIO VENETO - Insediato il 10 marzo a Vittorio Veneto il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, progetto nato dalla stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e scuola secondaria di primo grado Lorenzo Da Ponte, gestito dalla Cooperativa sociale Itaca all’interno del servizio Operativa di comunità dell’Ulss 2 Marca trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo.

Il 9 febbraio la scuola ha ospitato il primo momento ufficiale, l’elezione dei 13 consiglieri e consigliere, rappresentativi dell’intera scuola votante, che sono entrati a far parte di quella che sarà un’esperienza biennale. Una trentina le proposte di candidatura pervenute, che hanno portato all’elezione di 4 consiglieri delle classi prime, 6 delle classi seconde e 3 delle classi terze. Successivamente, gli eletti entrati a far parte del CCRR hanno nominato la giunta che vede sindaco Nicolas Corocher di classe seconda, vicesindaco Dimitri Restiotto di classe terza, assessore alla cultura e all'educazione civica Giulia Frassinelli, assessore allo sport e al tempo libero Piero Meneghin, assessore all'ambiente Nico Payne, assessore alla solidarietà, gentilezza, amicizia e sociale Sofia Scattolin.

Tutti i consiglieri eletti collaboreranno alla realizzazione delle attività: Federico Basso, Letizia Aurighi, Giacomo Brun, Martino Damiani, Noemi Frassinelli, Monica Marin, Marta Mysko.

Non è mancata in questo primo momento ufficiale la voce dei ragazzi, il neosindaco Nicolas Corocher ha fatto riferimento alle già numerose idee emerse, dai momenti sportivi e artistici a proposte ecologiche, ad attività di sensibilizzazione e prevenzione per favorire l’inclusione sociale. Non è mancato un riferimento del Sindaco junior a quanto sta accadendo nel mondo: “Vorremmo esprimere vicinanza a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo a causa della guerra, augurandoci che si possa arrivare al più presto alla pace. Con il sostegno dei nostri compagni ed insegnanti vorremmo impegnarci nell’accogliere i ragazzi che arriveranno a frequentare la nostra scuola, cercando di fare del nostro meglio per farli sentire a casa”. OT