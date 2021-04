Vittorio Veneto, il nuovo Centro di Medicina pronto per l'apertura a luglio

VITTORIO VENETO - Ancora cento giorni e poi la nuova sede del Centro di Medicina di Vittorio Veneto, nell’ex area Milanese, sarà realtà. “Saremo pronti per l’apertura a luglio – spiega l’amministratore delegato Vincenzo Papes –. Ci scusiamo per il ritardo, ma l’importante è che le maestranze siano al lavoro e ci sia una previsione di chiusura lavori.

Ringraziamo gli uffici comunali per la collaborazione ricevuta sin dall’inizio. Siamo contenti perché il servizio, crescendo, potrà dare spazio a nuove collaborazioni e quindi anche a nuovi posti di lavoro”. La nuova sede in via del Cansiglio è diversa da quella attuale non solo per l’ubicazione, ma anche per le dimensioni 5 volte superiori (da 250 a 1200 metri quadrati), per i servizi e per l’architettura.

Il nuovo centro fornisce anche nuovi servizi: radiologia, cardiologia, ginecologia, orl, fisioterapia e riabilitazione, medicina dello sport e del lavoro, medicina estetica, odontoiatria e una palestra riabilitativa. In particolare, il centro ospita anche la senologia diagnostica, con un mammografo 3D con tomosintesi smartcurve.