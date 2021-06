Vittorio Veneto, nuova vita per le caserme militari dismesse

VITTORIO VENETO - Nuova vita per gli immobili militari dismessi. Oggi il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Treviso e il comune di Vittorio Veneto hanno infatti firmato l’accordo di programma che definisce le attività di valorizzazione e di riqualificazione di cinque grandi immobili militari: Palazzo Doro Altan, Palazzo Marinotti, Palazzo Piccin, Caserma Tandura e parte della Caserma Gotti.

“Il percorso, avviato con un’intesa del 2014, ha registrato una lunga collaborazione istituzionale per delineare tutti gli aspetti amministrativi, urbanistici ed economici che oggi consentono di inquadrare in una visione complessiva una vera e propria operazione di rigenerazione urbana – spiega una nota dell’Agenza del Demanio -. Sono state infatti individuate le destinazioni d’uso necessarie e appetibili con cui attivare operazioni immobiliari che rimetteranno in circolo questi spazi importanti della città, con funzioni più coerenti e attuali rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio, prevedendo anche nuove aree per servizi e spazi verdi, e generando esiti positivi sul fronte delle opportunità occupazionali”.

L’accordo prevede anche una permuta: la caserma Luigi Maronese, di proprietà del comune, passerà allo Stato, mentre la città di Vittorio Veneto entrerà in possesso dell’aerocampo di San Giacomo e di una parte dell’ex Caserma Gotti.