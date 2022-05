Vittorio Veneto, nuova ordinanza per il mercato del lunedì

VITTORIO VENETO - L’amministrazione conferma la “ricollocazione dei posteggi normalmente disposti in via Cavour, in ordine numerico dal 42 al 47, in testa mercato lungo viale della Vittoria”. L’indicazione, che riguarda il mercato maggiore del lunedì, è contenuta nell’ordinanza che è stata firmata ieri dal sindaco Antonio Miatto.

L'attuale ricollocazione di alcuni posteggi del mercato permette infatti “un maggior distanziamento, assicurando una migliore fruibilità dell'area di mercato con idoneo spazio fra gli operatori e la circolazione degli avventori”.

“La merce deve essere esposta sui banchi in modo ordinato, non alla rinfusa, al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell’individuazione del prodotto di interesse – si legge ancora nell’ordinanza -. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, devono essere messi a disposizione della clientela igienizzanti per le mani”.

Deve sempre essere garantito anche “il distanziamento di almeno tre metri nel caso di banchi posti l’uno di fronte all’altro, al fine di garantire al corretta circolazione delle persone”.