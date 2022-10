Vittorio Veneto, nota azienda regala esami per la prevenzione del tumore al seno alle proprie collaboratrici

VITTORIO VENETO - Tecnosystemi Società Benefit ha scelto di abbracciare l’iniziativa “Mammografia ed Ecografia Gratuita” regalando alle proprie collaboratrici esami diagnostici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. Le mammografie ed ecografie verranno erogate giovedì 3 novembre all’interno della clinica mobile WelfareCare, allestita con spazi ambulatoriali dotati di strumenti tecnologici all’avanguardia. Le attività diagnostiche WelfareCare saranno effettuate da un’equipe di Alliance Medical composta da un medico senologo, un tecnico radiologo e un assistente medico con consegna del referto entro pochi minuti dall’esame.

"A Giugno 2021 Tecnosystemi SpA è diventata “Società Benefit”, ma non parliamo di un mero passaggio “burocratico”, alle spalle c’è molto di più», spiega l’ad Anna Munari. "Quando definisco la nostra realtà “la Multinazionale dei Valori” parlo di un sistema valoriale radicato e ben saldo, che continuiamo a scegliere giorno dopo giorno. Il nostro primo valore è senz’altro la salute e credo fortemente che il management di un’azienda debba prendersi cura di tutte le persone, promuovendo e tutelando la salute ed il benessere dei proprio dipendenti. Da qui nasce la volontà di aderire a progetti concreti, per tradurre le nostre idee, i nostri valori, la nostra vision in fatti che possano fare la differenza per la salute di tante persone".

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle collaboratrici: "Tutte le nostre colleghe Tecnosystemi hanno aderito, a prova del fatto che la salute è il primo dei tanti valori presenti nella nostra Carta dei Valori Aziendali. Tutti insieme possiamo davvero fare tanto per la prevenzione e la salute di tutti noi”.

La partnership con WelfareCare fa da apripista per tutta una serie di iniziative attivate da Tecnosystemi: «Stiamo organizzando e pianificando sul tema della salute, valore per noi portante e prioritario. Sempre nel mese di Novembre abbiamo organizzato un importante iniziativa con l’ente LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, presente nel nostro territorio, dedicata a tutta la popolazione maschile. Abbiamo inoltre già pianificato tutte le iniziative di salute e prevenzione del 2023, comprensive anche di una polizza sanitaria per tutti i nostri collaboratori». OT