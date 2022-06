Vittorio Veneto: "Non potrò essere presente al funerale di mio marito, devo rimanere immobilizzata qui"

VITTORIO VENETO - “Volevo rassicurare tutte le persone che sono in pensiero per me. Sono presente, anche se sono abbastanza ammaccata”. Lo dice Simona Magagnin, la moglie del 48enne morto nel tragico incidente avvenuto domenica vicino a Nimes. I due, che erano a bordo della loro moto, si sono scontrati contro un furgone: il marito Daniele Casagrande, carrozziere vittoriese, ha perso la vita nello schianto.

“L’importante è tornare a casa, mi trovo nell’ospedale universitario di Nimes in Francia – dice in un videomessaggio pubblicato su Facebook -. Sono molto seguita, mi hanno messo in una camera da sola. Per 6 settimane devo stare qui a riposo, quindi niente casa, niente famiglia e niente attività. Devo stare ferma, ci sarà una lunga convalescenza e dovrò fare una riabilitazione”.

“Sono curata qui, mi sento coccolata – aggiunge la donna -. A casa ho mille amici e parenti che si stanno facendo in quattro per le mie figlie. Grazie a chi mi ha mandato messaggi, a chi mi ha mandato pensieri di luce, a chi ha acceso candele e a chi ha mandato preghiere per me e mio marito. Adesso stiamo sbrigando le pratiche per portare mio marito a casa. Devo dire che amici e parenti sono fondamentali, anche perché io sono bloccata qui. Il consolato francese è splendido, si occuperà di portare il feretro fino a casa. Non sappiamo ancora quando ci sarà la cerimonia, però io sarò qua: non potrò essere presente al funerale di mio marito, perché devo rimanere immobilizzata qui. Grazie di tutti i pensieri. Tutti i pensieri di luce e di guarigione arrivano, non mi sento sola”.

