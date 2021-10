Vittorio Veneto, nomi eccellenti per la giuria del Concorso Nazionale Corale

VITTORIO VENETO - La giuria della 54esima edizione del Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” è ai blocchi di partenza. La giuria sarà composta da Andrea Figallo, musicista, cantante e produttore di successo internazionale, Luca Scaccabarozzi, pianista e direttore di coro, Vladimiro Vagnetti, strumentista solista, direttore di coro ed ex primo oboe dell’orchestra sinfonica di Perugia e Matteo Valbusa, musicista, insegnante e organizzatore di eventi veronese. Carlo Berlese è il direttore artistico, nonché coordinatore della commissione artistica, di cui fanno parte Manolo Da Rold, Stefano Da Ros, Maria Dal Bianco e Giorgio Susana.

“Il livello dei cori in gara è interessante, in quanto abbiamo vari cori che hanno già partecipato con successo a vari concorsi, compreso il nostro. In questo periodo difficile dovuto alla pandemia, i cori sono stati costretti a fermarsi per un lungo periodo, ma la partecipazione al Concorso di Vittorio Veneto è stata giustamente interpretata come un forte stimolo alla ripresa, che sarà trainante per tutta la coralità italiana”, dichiara Berlese. Il concorso si terrà a Vittorio Veneto il 23 e il 24 ottobre.