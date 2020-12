A Vittorio Veneto nasce il festival internazionale di documentari di registi emergenti

VITTORIO VENETO - Il festival è stato ideato e organizzato dal team del Lago Film Fest e reso possibile grazie al patrocinio e al supporto della Regione del Veneto e del Comune di Vittorio Veneto - che ha immediatamente capito il potenziale del progetto. “Un progetto coinvolgente” dice l’Assessore alla cultura Antonella Uliana “e un’idea che mi ha subito convinta per la sua freschezza e novità. Un festival unico in Italia e in Europa che nasce a Vittorio Veneto. Primo in tutti i sensi: prima edizione, primo nel panorama internazionale, opere prime di giovani registi."



Un evento che doveva svolgersi a Vittorio Veneto ad aprile 2020 ma poi cancellato a causa del lockdown, che vedrà la sua realizzazione online, rinunciando dunque alla sala ma aprendosi ad un pubblico più ampio. Dal 17 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutti i film del festival saranno dunque disponibili per lo streaming sul sito internet: in concorso dieci film da altrettanti paesi e tre proiezioni speciali, per un programma che sarà arricchito da incontri, interviste e presentazioni che si svolgeranno online nei giorni del festival.



A decretare il vincitore la giuria internazionale composta da Matjaž Ivanišin, Giulio Casadei e Francesca Mazzoleni accompagnati dalla giuria popolare composta dagli spettatori che potranno esprimere le proprie preferenze a seguito di ogni “proiezione”. L’abbonamento sarà acquistabile attraverso una donazione libera in modalità pay what you can (paga quanto puoi), sarà quindi lo spettatore a calibrare il suo contributo in base alle proprie possibilità. Ad ogni donazione saranno corrisposti dei benefit, tra i quali un biglietto omaggio per il Cinema Verdi di Vittorio Veneto o il Cinema Italia di Belluno. Un messaggio forte, un’azione concreta mirata a stimolare il pubblico a tornare nelle sale e sostenere anche i piccoli cinema locali.



Attenzione particolare va agli studenti di scuole ed università, il cui accesso al festival sarà completamente gratuito. Insieme a contribuire all’avvicinamento del pubblico più giovane al cinema, l’offerta cinematografica del festival diventerà uno strumento didattico di cui le scuole e le università potranno beneficiare. L’appuntamento è dunque per il 17 dicembre e, l’anno prossimo, a Vittorio Veneto.