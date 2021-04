Vittorio Veneto, modifiche alla viabilità per evitare code all'uscita del traforo

VITTORIO VENETO - Il comune corre ai ripari per limitari i disagi al traffico all’uscita del traforo. La riapertura delle scuole, i lavori in corso a Serravalle e il traffico deviato su via Carso negli ultimi giorni hanno generato code.

I nuovi provvedimenti potrebbero arrivare già domani: verrà istituito lo stop in Viale Vittorio Emanuele II, attribuendo il diritto di precedenza nella direttrice Via del Carso – Via Dalmazia.

Si tratta – ha chiarito il primo cittadino Antonio Miatto – di un primo step: nelle prossime settimane si rivaluterà il caso, monitorando la situazione legata al Covid-19 e ad eventuali riaperture.

“Per ora il problema non è molto grave – spiega Miatto -. Si autorisolve, più o meno, in venti minuti. La questione da un lato è sottodimensionata, visto che le scuole non sono ancora aperte al 100%, dall’altro è sovradimensionata a causa dei lavori a Serravalle”.

Eventuali altre modifiche alla viabilità potrebbero quindi essere introdotte nelle prossime settimane.