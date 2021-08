Vittorio Veneto, il maltempo colpisce un muro dell'ex cementificio: i detriti finiscono sulla pista ciclabile

VITTORIO VENETO - Il maltempo ha colpito anche l’area dell’ex cementificio che si trova lungo la pista ciclabile del Meschio. Una parte (circa una ventina di metri lineari) di uno dei muri della struttura ha ceduto, a causa del forte vento e del maltempo della scorsa notte.

I detriti sono caduti sulla vicina pista ciclabile. Fortunatamente il crollo non ha provocato feriti. Il comune contatterà la proprietà dell’area per la messa in sicurezza del muro e per il ripristino della pista ciclabile. OT