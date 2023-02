Vittorio Veneto, malore durante la passeggiata: muore in strada

VITTORIO VENETO - Sta camminando in paese quando all’improvviso si accascia al suolo a causa di un malore di natura cardiaca. L’allarme scatta immediatamente ma il malcapitato muore poco dopo. L’episodio è accaduto nella serata di mercoledì, verso le 19 in via Mezzavilla a San Giacomo di Veglia. I passanti hanno allertato il Suem giunto sul posto immediatamente. Le operazioni di soccorso sono proseguite per quasi mezz’ora; ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 62 anni ed era residente a San Pietro di Feletto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.