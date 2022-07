Vittorio Veneto, malore durante l'escursione, si spegne Francesco Scarabel

VITTORIO VENETO - Malore durante l’escursione, si è spento questa mattina a Falcade Francesco Scarabel, 63 anni, di Vittorio Veneto.

Sstava camminando insieme alla moglie e agli amici da passo valles al Mulaz quando all’improvviso è stato colto da malore. L’allarme ai soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che hanno eseguito le manovre di rianimazione.



Il medico però poco dopo purtroppo ha dovuto dichiarare il decesso del 63enne, ex rappresentante, attualmente in pensione. La salma è stata recuperata e trasportata al Pian della Sussistenza. Sul posto anche i Carabinieri.

Scarabel per tanti anni è stato allenatore di calcio. Ha allenato a San Giacomo di Veglia (per il quale è stato giocatore molti anni), al San MIchele Salsa, Refrontolo, Orsago e in altre società. OT