Vittorio Veneto, malore durante la corsa: "Situazione estremamente critica"

VITTORIO VENETO - Malore durante la corsa campestre, la situazione è estremamente critica.

Lo ha segnalato l’azienda sanitaria di Treviso nella tarda mattinata di oggi riguardo al caso del 12enne che ha accusato un malore domenica verso le 11 durante una gara a Vittorio Veneto. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.



«La situazione del dodicenne è estremamente critica. Prossimo aggiornamento in serata» si legge in una nota.

Il ragazzino, regolarmente tesserato per una società sportiva padovana, stava gareggiando nella categoria Ragazzi quando ha accusato il malore a 300 metri dal traguardo. È stato oggetto di rianimazione per circa un’ora prima del ricovero in ospedale.

