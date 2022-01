Vittorio Veneto, malore in centro: scattano i soccorsi

VITTORIO VENETO - Malore in serata per un passante in pieno centro a Vittorio Veneto. Un uomo si è sentito male all’altezza dei Giardini, nel cuore della città, davanti a piazza del Popolo, lato gelateria. È accaduto questa serata, venerdì 28 gennaio, verso le 20.00.



Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono accorse più ambulanze, più un’auto medica.



Dopo aver preso in carico il malcapitato, il personale sanitario del Suem 118 ha caricato il paziente in ambulanza per il ricovero in ospedale dove è stato preso subito in cura dal personale.

In diversi si erano chiesti cosa fosse successo in centro: al momento dell’intervento ad ogni modo pochi i presenti nella zona della piazza.