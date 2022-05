Vittorio Veneto, malore alla guida: perde il controllo dell'auto e finisce contro un'altra vettura

VITTORIO VENETO - Malore alla guida, perde il controllo del mezzo, e finisce contro un’altra auto. L’episodio è accaduto oggi, lunedì 2 maggio, verso le 13 lungo la Provinciale 53 via Vallata.



La donna alla guida di una Opel Karl, 64enne residente nel vittoriese, per cause in corso di accertamento, ha accusato un malore all’altezza del supermercato “Dpiù Discount” tra Longhere e Revine. Ed è finita contro una Smart guidata da una seconda donna. La Smart è finita cappottata su un fianco in mezzo alla carreggiata.



Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Dopo le cure sul posto, la ferita è stata ricoverata in ospedale a Vittorio Veneto per accertamenti. Non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo. Ricoverata anche l’altra conducente, non in pericolo, con ferite lievi. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge. Strada chiusa durante le operazioni di soccorso. OT