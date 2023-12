Vittorio Veneto, la Little Run dona ventimila euro al Piccolo Rifugio

VITTORIO VENETO – Il 2024 sarà un anno pieno di occasioni di felicità per le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Perchè a rendere possibili tutte queste occasioni di felicità c'è la grandissima generosità del popolo della Little Run.

E' infatti di 21.718 (ventunomilasettecentodiciotto) euro il ricavato totale della settima edizione della Little Run, corsa e camminata del 26 dicembre 2023 a Vittorio Veneto, dedicata agli ospiti del Piccolo Rifugio.



Un risultato che supera le più rosee aspettative: +24% rispetto al ricavato dell'edizione precedente, che già era stata da record.

Gli ideatori della Little Run, Deborah De Nardi ed Alessandro Padovan, hanno svelato il risultato agli ospiti del Piccolo Rifugio in una piccola cerimonia svoltasi la mattina di sabato 30 dicembre al Piccolo Rifugio, alla presenza di una rappresentanza di volontari, sponsor e sostenitori.



Il 100% delle offerte raccolte va al Piccolo Rifugio: tutte le persone che hanno lavorato per la Little Run lo hanno fatto gratuitamente.

Grazie a questa generosità le 40 persone con disabilità che vivono al Piccolo Rifugio o vi trascorrono le giornate beneficeranno di terapie contro il dolore fisico proposte da specialisti; aumenteranno il loro benessere fisico grazie a ginnastica dolce e movimentazione passiva proposte dalle allenatrici di Ginnastica Artistica Vega; vivranno un laboratorio teatrale assieme agli studenti delle scuole superiori vittoriesi e con Centro Teatrale Da Ponte e Csv Belluno Treviso; si esprimeranno artisticamente in un laboratorio di writing guidato da Mike128; si entusiasmeranno con le gite o le vacanze sulle spiagge o le montagne del Veneto assieme ai loro amici, i volontari dell'associazione Lucia Schiavinato. Infine, parte delle offerte servirà per i lavori di rinnovamento nell'appartamento in centro a Vittorio Veneto in cui alcune donne del Piccolo Rifugio sperimentano la vita in autonomia.



“Oggi davvero si realizza il motto della nostra fondatrice Lucia Schiavinato: l'amore vince”, ha commentato Dino Mulotto, vicepresidente della Fondazione Piccolo Rifugio, rinnovando il ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno organizzato, sostenuto, vissuto la Little Run.

“Fare il bene fa stare bene”, nota Vittorio Buriola, presidente di Scuola di Maratona, l'associazione organizzatrice.