Vittorio Veneto, la libreria Il Viale "accoglie" il liceo Flaminio

VITTORIO VENETO - Prosegue la collaborazione fra Liceo Flaminio e libreria Il Viale. L'anno scorso sono state coinvolte circa 15 classi (circa 400 studenti del liceo scientifico, scienze umane e applicate). Per quest’anno i numeri del "Progetto lettura" sono aumentati notevolmente, arrivando a contare fino a 600 alunni. Il progetto si articolerà in due parti: le lezioni magistrali e gli incontri con gli autori. Le lezioni magistrali saranno due, una a cura di Laura Pepe (con il libro "La voce delle sirene", Laterza editore) ed una di Francesco Filippi (con il libro "Noi però gli abbiamo fatto le strade", Bollati Boringhieri editore).

Queste lezioni saranno rivolte a tutte le classi dei licei classico e scientifico. Gli incontri vedranno invece coinvolte tutte le classi dalla prima alla quarta dei licei scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate e scienze umane. La libreria gestirà gli incontri per le prime tre classi, che vedranno come protagonisti Giacomo Mazzariol per le classi prime con il libro "Mio fratello rincorre i dinosauri", Marco Malvaldi per le classi seconde con il libro "Vento in scatola" e Nadeesha Uyangoda per le classi 3 con il libro "L'unica persona nera nella stanza".

Le classi coinvolte saranno in totale 22 (8 prime, 7 seconde e 7 terze) per un totale di circa 500 studenti. Gli autori si renderanno disponibili a incontrare (virtualmente) gli studenti, che avranno completato la lettura del libro dell'autore. Nel corso dell'incontro i ragazzi potranno porre domande e fare osservazioni sui libri letti.

Questo il calendario degli eventi:

15/03/22 Laura Pepe

24/03/22 Marco Malvaldi

12/04/22 Francesco Filippi

04/04/22 Giacomo Mazzariol

13/04/22 Naadesha Uyangoda