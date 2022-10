Vittorio Veneto, l'avventura di Jessica: un viaggio di 5500 km insieme a due cavalli

VITTORIO VENETO - Jessica Riviera arriverà a Vittorio Veneto dopo aver percorso 5500 chilometri insieme a due cavalli. Il suo viaggio terminerà domani mattina intorno alle 11, in Piazza del Popolo: ad attenderla ci saranno il sindaco Antonio Miatto, gli Alpini del reparto salmerie, amici e conoscenti. Jessica, originaria di Vittorio Veneto, ha visitato praticamente tutta l’Italia insieme ai cavalli Fatira e Lemik.

È partita più di un anno fa e ha viaggiato in regime di autosussistenza: ha scelto i sentieri migliori, si è fatta da mangiare e ha dormito in tenda o in un sacco a pelo. Ha percorso tappe da circa 30/35 chilometri in pianura e da 20/25 chilometri in salita, sia a piedi sia a cavallo.

Jessica ha raccontato il suo viaggio sui social, attraverso le pagine “Con 6 zampe”: è partita da Revine lago ed è arrivata in Sicilia, poi ha percorso a ritroso il versante ovest della Penisola e ha visitato la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino.

“E così ti scopri ad attraversare luoghi di pura natura, con il tuo compagno più fedele – si legge in uno dei suoi post -. Senza vincoli di tempo, senza fretta, assaporando tutto ciò che ti circonda. Dal canto degli uccelli allo scorrere dell'acqua, dal rumore degli zoccoli sul terreno al silenzio del bosco. Sorge spontanea una domanda: il viaggio è dentro o fuori me?”

Foto: pagina Facebook “Con 6 zampe”