Vittorio Veneto, lavori a San Giacomo: previsti code e disagi al traffico

VITTORIO VENETO – Deviazioni e rallentamenti lungo la statale Alemagna per chi si troverà ad attraversare, nei prossimi giorni, San Giacomo di Veglia.

Il tratto compreso tra piazza Fiume e via Postumia, cioè tra l’edicola e il monastero cistercense, rimarrà chiuso al transito di mezzi e pedoni dalle 6 di venerdì alle 18 di domenica 28 novembre. La strada sarà occupata da una gru che andrà a posare la struttura prefabbricata sopra l’antica torre di Veglia, riportandola così all’originaria altezza (20 metri) e dotandola nuovamente di campane.

Giungono quindi agli sgoccioli i lavori di ristrutturazione e consolidamento della torre campanaria di San Giacomo compresa tra il negozio di armeria e la trattoria. L’intervento è stato voluto dalla parrocchia di San Giacomo di Veglia per un investimento di circa 120mila euro.

Nei tre giorni, il traffico in attraversamento dell’abitato di San Giacomo verrà deviato. I mezzi provenienti da sud e diretti a nord percorreranno via dell’Asilo, mentre quelli che arrivano da nord via Cal de Livera e la zona industriale. Il comando di polizia locale ha istituito il divieto di sosta in via dell’Asilo e in via Postumia (tra via dell’Asilo e via Sant’Antonio da Padova), in piazza Fiume di fronte l’ex scuola “Sauro” e nel tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con via Postumia.