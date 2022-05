Vittorio Veneto, lavori alla rotatoria dell'Emisfero: strade chiuse

VITTORIO VENETO - Strade chiuse per consentire i lavori di adeguamento della rotatoria dell’Emisfero. Il comune di Vittorio Veneto ha emanato un’ordinanza che istituisce “il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione in via Matteotti e in via Da Mosto nei 50 metri prima della rotatoria”. Il divieto sarà valido dalle 21 alle 6 per tre notti consecutive, dal 18 al 21 maggio.

Il divieto rientrerà poi in vigore nelle notti comprese tra il 23 e il 25 maggio, sempre dalle 21 alle 6. L’ordinanza introduce anche il divieto di sosta con rimozione in via Marco Polo, dall’intersezione con via Matteotti, per 50 metri, dalle 18 di mercoledì 18 maggio alle 6 di giovedì 19 maggio.