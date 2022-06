Vittorio Veneto, l'area del parco "Dan" potrebbe essere venduta: "Alcune aziende ce l'hanno chiesta"

VITTORIO VENETO - L’area del parco “Dan” di Vittorio Veneto potrebbe diventare privata. “Sono arrivate delle manifestazioni d’interesse – conferma il sindaco Antonio Miatto -. Al momento, però, non c’è nessuna contrattazione”. Il parco, che si trova in via Schiapparelli, nella zona industriale di San Giacomo, appartiene al comune.

L’inaugurazione del parco risale al 2010: è stato intitolato ad Alberto Dan, esercente di San Giacomo ed esponente del Pd morto a soli 47 anni. Il comune potrebbe quindi vendere l’area? “Alcune aziende ce l’hanno chiesta, e noi abbiamo intenzione di favorire il lavoro – dichiara ancora il primo cittadino -. La destinazione dell’area è proprio quella”.

Il parco “Dan”, che ogni estate ospita eventi musicali e culturali, potrebbe quindi essere venduto in futuro. In città le voci su queste manifestazioni d’interesse circolano già da qualche tempo, e alcuni cittadini sono pronti a lanciare un appello per mantenere l’attuale assetto del parco. In passato la questione relativa all’intitolazione del parco ad Alberto Dan ha tenuto banco per molto tempo, e ancora oggi è molto sentita, soprattutto negli ambienti legati alle associazioni che organizzano eventi in quell’area.