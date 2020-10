Vittorio Veneto, ladri svaligiano villetta e scappano con un maxi bottino da 30mila euro

VITTORIO VENETO - Furto in villa, i ladri se la svignano con un maxi bottino da 30mila euro. L’episodio sarebbe accaduto lo scorso giovedì sera a Serravalle tra via Cavour e via Da Milano.



I ladri sapevano come e dove colpire: hanno atteso che i coniugi residenti uscissero di casa per colpire indisturbati.



Sono arrivati dal retro lungo il Meschio, si sono arrampicati sulla grondaia e con un trapano hanno forato più volte la finestra del primo piano, riuscendo a entrare.



Una volta all'interno sono riusciti ad arraffare gioielli e preziosi, per poi svignarsela col bottino. La scoperta dell’episodio verso le 23, quando i coniugi sono rientrati.