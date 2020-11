Vittorio Veneto, incendio in casa: l'episodio a metà mattinata

VITTORIO VENETO - Erano le 10 di questa mattina, domenica, quando è stato segnalato un principio di incendio lungo via Calle dei Romani, in direzione San Lorenzo.



Pare che le fiamme siano state provocate dal cortocircuito di un elettrodomestico.



Le fiamme si sono propagate nella casa. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto.



Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza i locali, che non sono stati danneggiati gravemente.