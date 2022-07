Vittorio Veneto, incendio al cassone dei rifiuti

VITTORIO VENETO - Poco dopo le 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27 all’interno di un cantiere autostradale tra gli svincoli di Vittorio Veneto Nord e Sud per l’incendio di un cassone di rifiuti. A dare l’allarme gli automobilisti in transito che hanno visto il fumo uscire dal cassone. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Treviso con un’autobotte, hanno spento le fiamme che hanno bruciato dei rifiuti posti all’interno del contenitore. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.