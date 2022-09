Vittorio Veneto, inaugurato il muro legale per la Street Art

VITTORIO VENETO - È stato inaugurato domenica 25 settembre con una «murata» di gruppo ed è pronto ora ad accogliere le opere di tutti coloro che vorranno esprimere liberamente la propria arte nel rispetto della legge e del decoro cittadino. Parliamo della Hall of Fame, il primo muro legale per la street art di Vittorio Veneto che oggi è diventato realtà, grazie all’accordo tra l’amministrazione Comunale e l’azienda Ital Real Estate (ex Italcementi), proprietaria del muro situato tra il complesso "Vittorio Veneto 2" e Via Enrico Talin, messo a disposizione del comune a titolo gratuito per il periodo di durata del progetto. Scopo dell’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del Progetto Giovani comunale, è di limitare i fenomeni di vandalismo e valorizzare al contempo la creatività, senza che ciò venga considerato reato come diversamente potrebbe accadere.

Possono fare richiesta di utilizzo della Hall of Fame tutti gli artisti, giovani e adulti, a partire dai 14 anni compiuti che si impegnano ad accettare alcune semplici regole. Per avere il proprio spazio sulla Hall of Fame è sufficiente infatti compilare il modulo di richiesta on-line, disponibile sul sito www.progettogiovanivittorioveneto.it con l’indicazione della data in cui si intende realizzare la propria opera. Si verrà quindi contattati dal referente incaricato dal Progetto Giovani per l'assegnazione degli spazi da dipingere. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Progetto Giovani di Vittorio Veneto ai seguenti recapiti: progettogiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it – tel. 0438.59910 (Centro Giovani Criciuma) – 0438.940371 (Informagiovani). OT