Vittorio Veneto, giovane atleta colpito da arresto cardiaco durante la corsa campestre in area Fenderl

VITTORIO VENETO - Intervento dell’elisoccorso del Suem 118 questa mattina, domenica 23 gennaio, a Vittorio Veneto, per un arresto cardiaco che ha colpito un giovane atleta di 12 anni durante la gara del Cross Città della Vittoria che si stava svolgendo intorno alle 11 in area Fenderl.



Il ragazzino si è sentito male all’improvviso cadendo a terra durante la corsa. Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte degli operatori sanitari presenti che hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso del Suem 118.



Grazie alle manovre di rianimazione il cuore del giovane atleta ha ripreso a battere e una volta stabilizzato è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cà Foncello di Treviso.

OT