Vittorio Veneto, la generosità da record dei corridori: raccolti 12.800 euro per il Piccolo Rifugio

VITTORIO VENETO - Record per la raccolta fondi della Little Run 2021: in tempo di pandemia l'affetto verso il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto si è dimostrato più forte che mai. Il popolo degli appassionati di corsa e camminata, infatti, ha dato ancora una volta dimostrazione della sua generosità: il ricavato della quinta Little Run, la corsa-camminata per e con le persone con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, ammonta a 12.800 euro.

Martedì 28 dicembre i fondatori della Little Run, Alessandro Padovan e Deborah De Nardi, hanno consegnato al vicepresidente della Fondazione Piccolo Rifugio, Dino Mulotto, i fondi raccolti domenica. Le offerte raccolte verranno utilizzate per acquistare un nuovo pulmino, un forno per le ceramiche realizzate dagli ospiti della struttura, per la pet therapy e per sostenere il laboratorio di teatro 2022.