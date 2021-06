Vittorio Veneto, furto da migliaia di euro alla Festa del Pesce. Due volontarie lanciano la raccolta fondi

VITTORIO VENETO - Una raccolta fondi per aiutare la società sportiva colpita dal furto. Debora Casagrande e Agata Brescacin, volontarie ed ex atlete dell’Upd Costa, hanno lanciato una “colletta” per aiutare la società che, insieme ad altre realtà del territorio, organizza la Festa del Pesce. Sabato scorso ignoti hanno sottratto l’intero incasso della giornata: un colpo da migliaia di euro.

“Il danno causato dal furto va ad aggravare una situazione economica già pesantemente provata dalla pandemia, che l’anno scorso ci ha impedito di organizzare la sagra e di raccogliere, quindi, i fondi per la stagione 2020/2021 – spiegano Debora e Agata -. Ora temiamo di non riuscire a saldare i debiti contratti per portare a termine la passata stagione sportiva e di non poter ripartire con le attività a settembre”.

Tutti i proventi della festa, infatti, vengono utilizzati per autofinanziare le attività sportive dell’Upd Costa e dell’Asd Giovani Vittorio, che coinvolgono più di 160 ragazze e ragazzi. Le donazioni possono essere effettuate sul conto intestato all’Unione Polisportiva Costa (Iban IT87J0890462190007000018781), oppure attraverso la piattaforma gofundme (https://gofund.me/d0ba64f3).