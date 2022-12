Vittorio Veneto, finanziamento da 180 milioni per Zoppas Industries

VITTORIO VENETO - Il gruppo Zoppas Industries di Vittorio Veneto ha sottoscritto con Monte Dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Mps e Unicredit un contratto di finanziamento "Sustainability-Linked" per 180 milioni. Le linee di credito, cioè, saranno condizionate dal raggiungimento di obiettivi concordati in materia di sostenibilità. Le risorse saranno utilizzate per lo sviluppo di nuovi prodotti e per alimentare il piano di investimenti.