Vittorio Veneto Film Festival, la decima edizione sarà online

VITTORIO VENETO – Un festival digitale. La pandemia non ferma il Vittorio Veneto Film Festival che, giunto alla decima edizione, si reinventa e si adatta ai tempi.



Il festival internazionale di cinema per ragazzi dà così appuntamento, a novembre, sulle piattaforme digitali. Ad annunciarlo il tema organizzativo guidato da Elisa Marchesini, direttrice esecutiva e creatrice del festival, affiancata da Giovanni Esposito direttore artistico e da Tony Roman per la parte organizzativa (in foto).



Il festival si apre a tutte le scuole d’Italia a cui saranno proposti 12 lungometraggi da tutto il mondo. La giuria sarà come sempre composta dai ragazzi, preparati alla visione dei film da una video-lezione del presidente di giuria. A seguire ci saranno dei webinar con i realizzatori delle opere, dove si potrà discutere sulle tematiche e sulla realizzazione dei film visti. Vittorio Veneto ospiterà, il 12 dicembre, la serata conclusiva con le premiazioni.