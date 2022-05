Vittorio Veneto, fiamme alla tettoia, scoppiate due bombole di gas

VITTORIO VENETO - Stamattina a Vittorio Veneto, in Borgo Vizza, all'interno di una tettoia attigua ad abitazione privata, per cause in corso di accertamento sembra accidentali si è sviluppato un rogo. Le fiamme hanno provocato lo scoppio di due bombole di gas.



Danneggiata la copertura della struttura, non è stato segnalato alcun ferito.

Sul posto Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme e per la messa in sicurezza dell’area; presente la pattuglia della locale Stazione Carabinieri.