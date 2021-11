Vittorio Veneto, Enrica è vicecampionessa del mondo

VITTORIO VENETO - Enrica Fossa è vicecampionessa del mondo di Taijiquan stile Chen. La 32enne di Vittorio Veneto ha ottenuto il prestigioso piazzamento il 3 novembre scorso. Il Taijiquan è un’arte marziale di matrice cinese, e in Occidente è conosciuta con il nome di Tai Chi: questa disciplina comprende non solo pratiche di ginnastica bioenergetica, ma anche tecniche di autodifesa, e prevede anche gare di combattimento e di “forme”. Enrica si è aggiudicata la medaglia d’argento mondiale proprio in quest’ultima specialità: si tratta di una gara “simile alle competizioni di kata nel karate. Entro un tempo limite, deciso dalla Federazione Internazionale, è richiesta l’esecuzione di una serie codificata di movimenti marziali concatenati tra loro. Più la performance risulta corretta, fluida ed elegante, più il punteggio è alto”, spiega l’atleta dell’Asd Stone Temple Tao di Lancenigo.

Quest’anno, a causa della pandemia, la gara si è svolta a distanza. “Attraverso un’applicazione per smartphone, ho registrato e inviato la performance eseguita presso il mio centro sportivo. I video sono stati giudicati subito dopo l’invio, i punteggi e le classifiche sono stati stilati immediatamente”. La competizione, poi, è stata trasmessa in diretta su Youtube. Nei giorni scorsi Enrica ha annunciato la propria vittoria con un post un po’ polemico. “Purtroppo, visto che questo sport è ancora poco conosciuto nel nostro territorio, gli atleti adulti che gareggiano a livello nazionale sono pochi. Questo porta gli sportivi a gareggiare in categorie vuote o semivuote, o a confrontarsi con colleghi della stessa scuola. Per questo motivo chi vede i risultati “da fuori” spesso giudica le medaglie acquisite come una facile conquista. E’ vero, la competizione “reale” in questo momento si svolge all’estero. Questo secondo posto mondiale, quindi, conferma che, anche se a livello nazionale gareggio sempre contro me stessa e pochi altri, quegli ori italiani sono tutti pienamente validi”.

Viste le “critiche”, quindi, Enrica ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La sua medaglia, infatti, è frutto di allenamenti e di intere settimane passate in palestra. “Generalmente sono in sede ogni giorno dalle 17 alle 22. Possiamo dire che tra i corsi che seguo, quelli che tengo personalmente e l’allenamento personale, la disciplina occupa la quasi totalità della mia giornata, weekend compresi. Il Taijiquan non è solo il mio sport, non è qualcosa che faccio nel tempo libero. È parte integrante della mia vita e, di conseguenza, parte integrante di me stessa”, dice Enrica, che è allenata dal maestro Giuseppe Paterniti Lupo. Lo scorso fine settimana la 32enne si è laureata anche campionessa italiana, partecipando al campionato FIWuK.