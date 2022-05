Vittorio Veneto, ecco i vincitori del 55° Concorso Corale

VITTORIO VENETO - Si è concluso il 55° Concorso Corale "Trofei Città di Vittorio Veneto" svoltosi a Vittorio Veneto il 28 e 29 maggio alla Pieve di Sant'Andrea, al Duomo di Serravalle e al Teatro Lorenzo Da Ponte. Fondato nel 1966, il concorso è il più longevo dei concorsi nazionali corali d’Italia. Di seguito tutti i vincitori e i premi assegnati.

27° GRAN PREMIO EFREM CASAGRANDE

I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto - coro giovanile (ME) Direttore: Salvina Miano

CATEGORIA A

Polifonia sacra a cappella originale d’autore 1° Classificato, Premio di 1500 euro I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto - coro giovanile (ME) Direttore: Salvina Miano 2° Classificato (ex aequo), Premio di 500 euro ciascuno Gruppo Vocale Gocce d'Armonia di Marostica (VI) Coro Città di Piazzola sul Brenta (PD) 3° Classificato, Premio di 700 euro Non assegnato

CATEGORIA B

Cori di voci bianche 1° Classificato, Premio di 1500 euro I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 2° Classificato, Premio di 700 euro ciascuno Non assegnato 3° Classificato, Premio di 700 euro Coro Voci Bianche della Piccola Accademia di Musica di San Bernardino (Brescia)

CATEGORIA D

Vocal pop-jazz, gospel e spiritual 1° Classificato, Premio di 1500 euro Coro Artemia di Torviscosa (UD) 2° Classificato, Premio di 1000 euro Coro Giovani Voci di Bassano (VI) 3° Classificato, Premio di 700 euro Coro Nuova Armonia Piccola Accademia di Chiari

CATEGORIA E

Gruppi vocali 1° Classificato, Premio di 1500 euro Non assegnato 2° Classificato, Premio di 1000 euro Alterati in Chiave di Cerano (NO) 3° Classificato, Premio di 700 euro Coro Città di Piazzola sul Brenta (PD)

ALTRI PREMI

Il Premio di 300 euro offerto dal Coro A.N.A. e dalla sezione A.N.A. di Vittorio Veneto in memoria del Maestro Efrem Casagrande al direttore emergente che ha dimostrato particolari doti tecnico interpretative non è stato assegnato.

Il Premio di 500 euro offerto dall'A.S.A.C. per il complesso veneto iscritto all'associazione stessa ritenuto migliore dalla commissione giudicatrice è stato assegnato ex aequo ai cori Gruppo Vocale Gocce d'Armonia di Marostica (VI) e Coro Città di Piazzola sul Brenta (PD).

Il Premio di 300 euro per la miglior esecuzione di una composizione polifonica rinascimentale è stato assegnato al Gruppo Vocale Gocce d'Armonia di Marostica (VI).

Il Premio di 300 euro al complesso che nel programma avrà dato maggior rilievo a composizioni ed elaborazioni di autori italiani viventi, tenuto conto anche della qualità dell’esecuzione, è stato assegnato al Coro Città di Piazzola sul Brenta (PD).

Il Premio di 300 euro al complesso che avrà presentato il progetto-programma ritenuto più interessante fra quelli proposti nelle varie categorie, tenuto conto anche della qualità dell’esecuzione, è stato assegnato I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). OT