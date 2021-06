Vittorio Veneto, ecco il nuovo Trail dei Cimbri

VITTORIO VENETO - Sport, turismo, cultura, natura. Ecco gli ingredienti del Trail dei Cimbri, la cui prima edizione, dopo l’annullamento del 2020 a causa della pandemia, si terrà sabato 10 luglio, con partenza e arrivo a Vittorio Veneto, nella splendida cornice di Piazza Minucci a Serravalle. L’evento, organizzato dalla società Scuola di Maratona Vittorio Veneto, non è altro che il prosieguo di un progetto nato ormai 17 anni fa grazie all’iniziativa dei vittoriesi Gianni De Polo e Stefano Michelet, ora anche simpaticamente conosciuti con i nickname di Gianni “Cimbro” e Stefano “Cimbro”.



Fu così che il trail running iniziò la sua storia in Veneto, con le prime Ecomaratone, il germe da cui nacquero il Pizzoc Trail, il Trail dei Cimbri e l’Antico Troi degli Sciamani. Vennero le partecipazioni alle prime riunioni in cui i principali organizzatori italiani dettavano le linee guida per questo tipo di sport in natura. E poi i primi allenamenti in gruppo, i Trail Autogestiti, tra cui il bellissimo FiveRidges Trail, sui sentieri di cresta delle colline di Vittorio Veneto. La Scuola di Maratona ha subito condiviso lo spirito “Cimbro”, coltivando l’idea di creare un evento sportivo che rimanesse impresso nella memoria degli appassionati di montagna. L’obiettivo di queste gare è quello di far vivere agli atleti dei viaggi immersi nella natura in particolar modo nella magica foresta del Cansiglio. “Ogni anno – spiega Ivan Cao, presidente della Scuola di Maratona - modifichiamo i percorsi con lo scopo di ripristinare sentieri abbandonati e renderli fruibili a tutti gli appassionati. Più che una gara, il Trail dei Cimbri è un evento di promozione delle Prealpi Trevigiane, un territorio da vivere tutto l’anno, anche da molti stranieri”.“Va inoltre sottolineato – continua Cao - l’aspetto sociale di queste manifestazioni. Per anni abbiamo sostenuto la causa umanitaria del popolo Saharawi donando una quota d’iscrizione. Quest’anno invece la quota verrà devoluta all’associazione Cimbri del Cansiglio e sarà destinata al ripristino dei sentieri”.



Proprio per questa ragione, l’amministrazione comunale ha voluto collegare il Trail dei Cimbri all’inaugurazione dei sentieri “Naturalmente Vittorio Veneto”, il nuovo circuito sportivo, culturale ed enogastronomico di Vittorio Veneto. Il trail dei Cimbri nascerà con i suoi percorsi (50 km con 3000 metri di dislivello e 25 km con 1700 metri di dislivello) nello splendido scenario del Monte Pizzoc e del bosco del Cansiglio. La terra dei Cimbri, appunto. Una storia che ritorna. Appuntamento al 10 luglio. Per saperne di più ed iscriversi: www.traildeicimbri.run.