Vittorio Veneto, durante la manovra di svolta auto centra ciclista

VITTORIO VENETO - Ciclista investito da un’auto, emergenza nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 8 novembre, a Vittorio Veneto.



L’episodio è successo alle 18 in via Menarè a San Giacomo di Veglia. Per cause in corso di accertamento l’automobilista, che stava svoltando per entrare alla palestra Body Evidence, ha centrato il ciclista, poi rimasto a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale, non è in pericolo.



Presente anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge. Segnala il titolare della palestra, Andrea Antoniazzi: «Due anni fa avevo scritto al Comune, chiedendo di poter prevedere un passaggio pedonale davanti alla palestra, perché sono tante le persone che passano lungo quello snodo. Mi era stato risposto che la competenza è dell’Anas.



Ma qui è una zona pericolosa per la viabilità, anche perché i tre lampioni davanti alla palestra sono spenti. Noi come Body Evidence siamo qui da dieci anni e più di una volta abbiamo segnalato questa necessità. Il Menarè è una strada importante, è necessario fare qualcosa per la sicurezza».