Vittorio Veneto, donati 51 libri al Piccolo Rifugio grazie al crowdfunding

VITTORIO VENETO - Cinquantuno nuovi libri arricchiscono la libreria del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, casa e famiglia per donne e uomini con disabilità. A regalare i 51 libri sono stati i partecipanti a “Dona un libro al Piccolo Rifugio”, campagna di crowdfunding di gennaio e febbraio 2022 promossa da Silvia Dal Cin di San Vendemiano insieme a Genny Micillo ed Elena Casagrande di Miane.

Tutte e tre sono independent partner di Usborne, casa editrice inglese. Martedì 22 Silvia, Genny ed Elena hanno consegnato i libri nelle mani di Diego, Fulvia e Patrizia del Piccolo Rifugio: assieme li hanno collocati in uno scaffale della libreria blu del Piccolo Rifugio. In tutto sono stati raccolti 382 euro.

Tra le pubblicazioni Usborne donate al Piccolo Rifugio ci sono libri tattili, adatti per chi ha una grave disabilità visiva; libri da colorare, per allenare la manualità; libri-gioco, da condividere in gruppo; piccole narrazioni; libricini in inglese, per rispolverare la lingua che qualcuno degli ospiti del Piccolo Rifugio ha studiato a scuola. L'equipe educativa del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto ha individuato, prima di iniziare l'azione solidale, i libri più adatti. OT