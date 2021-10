Vittorio Veneto, domenica torna Puliamo il mondo

VITTORIO VENETO - Il 24 ottobre torna a Vittorio Veneto l’appuntamento con Puliamo il Mondo. La 29esima edizione sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia dopo le chiusure legate al Covid-19.

“Andremo in piazze, strade, vie, aree verdi, giardini per liberarli dai rifiuti abbandonati – fanno sapere da Legambiente -. Siamo convinti che azioni di cittadinanza attiva, come quella di Puliamo il Mondo, possano aiutare la Penisola in questo lento ritorno alla normalità, rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e socialità. Auspichiamo la partecipazione della cittadinanza”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Pescatori del Meschio e Savno, con il patrocinio del comune di Vittorio Veneto. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre alle ore 8.45 al parcheggio in via Cansiglio (supermercato Lidl) a Vittorio Veneto: ai volontari verranno distribuiti guanti, pettorina, berrettino e un sacchetto per raccogliere i rifiuti.