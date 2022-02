Vittorio Veneto, degrado e maleducazione in pieno centro: "Ecco come stanno le cose"

VITTORIO VENETO - Esercenti e residenti continuano a chiedere un intervento risolutivo, ma la situazione non migliora. Il Quadrilatero è tornato sotto i riflettori dopo i fatti dello scorso weekend. “La situazione è complessa – spiega Ezio Camerin, comandante della polizia locale -. Monitoriamo la zona da anni e continuiamo a fare i nostri servizi. Purtroppo, però, non possiamo presidiare il centro, perché non abbiamo le forze per farlo. Ovviamente continuiamo anche a monitorare le immagini delle telecamere di videosorveglianza”.

Secondo il sindaco Antonio Miatto, invece, “il problema dovrebbe essere trattato a livello di Prefettura”. A breve Camerin incontrerà il primo cittadino per parlare proprio della situazione del Quadrilatero.

“Non abbiamo elementi per poterci sbilanciare – aggiunge il comandante -. Abbiamo ricevuto solo proteste per episodi di maleducazione, nient’altro. Ci giungono notizie di seconda mano su assembramenti e comportamenti incivili, ma è difficile interpretarle in modo univoco, perché si tratta di voci riportate”.

Il comando vuole comunque “intensificare i controlli. Non ignoriamo la situazione, siamo in fase di approfondimento. Ci siamo impegnati, ma quello che abbiamo in mano non ci consente di identificare il fenomeno. Abbiamo rilevato la presenza di un gruppo di ragazzi, ma non siamo riusciti a collegare fatti perseguibili a quella presenza. Abbiamo proposto al condominio di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

Qualche giorno fa un residente ha segnalato l’ennesimo episodio di degrado. “Stavo scendendo perché era saltato il contatore – ha raccontato -. Ho visto tutto, c’erano quattro ragazzi che stavano facendo la pipì davanti all’ingresso. È inaccettabile”.

