Vittorio Veneto, dedica un bel pensiero all'albero monumentale: "E' un uno dei posti che sento casa"

VITTORIO VENETO - Il Pinus Pinea della pista d’atletica è entrato nella lista delle 39 piante monumentali della provincia di Treviso. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi vittoriesi, anche sui social network. Un utente, commentando il nostro articolo relativo all’albero monumentale, ha scritto un bel post, che qui sotto riportiamo integralmente. Il Pinus Pinea, come si evince dallo scritto, ha assistito a tante storie vittoriesi, a tanti eventi e alla crescita di tanti cittadini.

Questo è un uno dei posti che sento "casa". È un pino domestico nella mia città natale. Altissimo, monumentale. L'ho visto per la prima volta alle elementari, in gita con la maestra. Era grandioso in mezzo alla campagna. Poi era meta delle scorrazzate in bicicletta a fare scorpacciate di fichi nei dintorni. Poi ci preoccupammo tutti per lui durante la nevicata dell'85... poi fu testimone discreto ai primi appuntamenti... Poi ha assistito a tutti i test del Ciao truccato, ci costruirono una spettacolare pista di atletica e mi vide vincere delle eliminatorie dei giochi della gioventù. Poi cambiai città, ma tornai lì a pregare per mia mamma, iniziai a correre per prepararmi alla follia di una maratona, e lui era li ad incitarmi ad ogni giro di pista. Per questo considero un albero come depositario di tante storie come le mie. Possiamo piantare 3, 5, 10, 1000 alberi. Ma quello che ha visto un albero secolare, quello che ha condiviso silenziosamente con tante persone, ecco, quello è inestimabile.

