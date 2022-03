Vittorio Veneto: "Date case ai profughi ucraini, un fondo per convincere e tutelare i privati"

VITTORIO VENETO - Il Pd di Vittorio Veneto lancia un appello per accogliere i profughi ucraini. “In città ci sono numerosi alloggi vuoti, sia pubblici sia privati – sostiene Fabio Braido, segretario del Pd vittoriese -. La proposta che facciamo all’amministrazione comunale è quella di aprire un tavolo tecnico di lavoro e di confronto con comuni limitrofi, istituzioni, enti pubblici e privati interessati, in modo tempestivo fintanto che l’allerta è ancora al primo dei tre livelli previsti dalla Regione Veneto per l’emergenza profughi”.

“Per vincere la titubanza dei privati è opportuna l’approvazione di un provvedimento che, con un fondo pubblico di garanzia, li tuteli – aggiunge l’esponente dem -. Numerose abitazioni di recente costruzione faticano a trovare mercato. Il sindaco inviti i costruttori a mettere a disposizione parte di quegli alloggi, con un fitto da concordare con la Regione che adotterà, a proposito, uno specifico provvedimento. Allo stesso modo può essere adottata, in concertazione tra Comune, Provincia e Regione una delibera che conferisca all’amministrazione locale la disponibilità degli alloggi di proprietà pubblica per le famiglie esuli. A Vittorio Veneto il numero di alloggi è davvero significativo, se si considerano tutti quelli di proprietà comunale, provinciale e del demanio. Duplice il risultato: accoglienza immediata dai profughi e futuri potenziali residenti per la città”. Il Pd chiede anche di “aggiungere alle bandiere esposte in municipio quella ucraina, in segno di solidarietà e di vicinanza verso le loro comunità presente in città”.