Vittorio Veneto, da lunedì lavori per l'uscita del traforo: previsti code e disagi al traffico

VITTORIO VENETO – Da lunedì entreranno nel vivo i lavori di realizzazione dello svincolo sud del traforo di Santa Augusta. E inevitabili saranno le ripercussioni viabilistiche su via Carso.

La ditta incaricata da Anas per la costruzione della rotatoria di via Carso, la Santa Augusta scarl di Carpi, occuperà da lunedì 23 novembre anche parte della sede stradale. Fino al 31 dicembre 2020, come da ordinanza emessa oggi dal comando della polizia locale, viene istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto di via Carso interessato dal cantiere, precisamente da 250 metri prima del nascente svincolo a 250 metri dopo. Per gli automobilisti che si troveranno a transitare per via Carso ci sarà da mettere in conto, da lunedì, code e rallentamenti.

Se il cronoprogramma verrà rispettato, la rotatoria sarà ultimata per fine anno e il traforo di Santa Augusta aprirà, come annunciato da Anas, il 2 gennaio 2021.