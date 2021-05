Vittorio Veneto, il comune mette in vendita Villa Papadopoli

VITTORIO VENETO - L’amministrazione mette in vendita Villa Papadopoli. Il comune, proprietario dell’immobile, ha anche preparato una brochure (in inglese e in italiano) per promuovere la vendita del complesso ottocentesco.

Non ci saranno aste, quindi sarà possibile acquistare Villa Papadopoli presentando un’offerta al comune: “Speriamo che si presenti qualcuno – dichiara il sindaco Antonio Miatto -. Noi valuteremo le eventuali offerte. Ci interessa, comunque, salvare il bene, cercando soluzioni utili per Ceneda e per la città. Il parco, inoltre, deve rimanere pubblico”.

La villa è stata utilizzata per diversi scopi nel corso della sua storia: è stata prima di tutto una residenza privata, poi è stata trasformata nella sede del comando militare tedesco durante la Grande Guerra, in un’ospedale (militare e non) e in una casa di riposo, ed è stata dismessa negli anni Novanta. Le attuali condizioni dell’immobile richiedono un’intervento e uno sforzo economico molto consistenti, per questo il comune ha deciso di venderlo.

Il comune, infatti, non sarebbe in grado di sostenere i costi di un’eventuale ristrutturazione. “Attendiamo soluzioni possibili”, afferma ancora il primo cittadino. Il comune è al lavoro per rilevare anche il rifugio antiaereo della villa, per assicurarsi il 100% della proprietà dell’immobile.