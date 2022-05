Vittorio Veneto, il comune mette in vendita degli immobili: 30mila euro per un'ex scuola

VITTORIO VENETO - Il comune mette in vendita ex scuole e altre strutture. La città vende l’ex scuola elementare “Cantore” di via Fadalto Alto (base d’asta 45mila euro), l’ex scuola “Toti” di Fais (base d’asta 33mila euro), l’ex scuola elementare “Bongioanni” di via San Lorenzo (base d’asta 50mila euro) e l’ex scuola “Manzoni” di Largo Porta Cadore (base d’asta 225mila euro).

Tra i beni messi in vendita ci sono anche l’ex asilo di Piazza Gallina (base d’asta 115mila euro) e un’autorimessa in Piazza Medaglie d’oro (base d’asta 50mila euro). Nella lista dei beni alienabili figurano anche l’ex Mafil di viale Matteotti (base d’asta 1.650.000 euro) e 4 terreni.

“I partecipanti alla gara dovranno far pervenire un plico per ogni lotto, chiuso e debitamente controfirmato, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 2022, secondo le modalità stabilite sull’avviso di gara – spiega il comune -. Le buste d’offerta verranno aperte il giorno 13 giugno 2022 alle ore 9 presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Vittorio Veneto”.