Vittorio Veneto, il comune assume 4 nuovi vigili: ecco il bando

VITTORIO VENETO - Il comune di Vittorio Veneto assumerà 4 nuovi vigili. L’amministrazione ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 4 agenti di polizia locale, e offre un contratto a tempo pieno e indeterminato. I candidati dovranno affrontare una prova scritta, una prova orale e un test di efficienza fisica.

Quest’ultima consiste in una prova di corsa, in piano, sulla distanza di 1000 metri: gli uomini avranno a disposizione 5 minuti, le donne 6. Per l’occasione il sindacato Ugl ha organizzato un corso di preparazione al concorso con formula Fad (formazione a distanza). OT