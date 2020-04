Vittorio Veneto, i commercianti scendono in piazza contro la crisi Coronavirus

VITTORIO VENETO -Un flagello, il Covid-19, che ha colpito duramente non solo la salute, ma anche il tessuto economico e sociale dei paesi. Per questo i commercianti di Vittorio Veneto hanno creato un aggregato per scendere in piazza il 4 maggio per far ascoltare la propria voce. Il gruppo nato su facebook ha raccolto 292 iscrizioni, a crearlo la commercinate Giulia Brait.

"Sono Brait Giulia, portavoce del gruppo ‘‘Negozianti di Vittorio Veneto’’ , un insieme di persone che si è riunita per una necessità comune: salvare le nostre attività commerciali ed artigianali. Vittorio Veneto è la città che ho scelto per avviare 4 anni e mezzo fa la mia attività, un salone come barbiera e parrucchiera. Ho una famiglia ed una dipendete e parlo anche a nome di tanti commercianti ed artigiani di Vittorio Veneto che si trovano nella mia stessa situazione. Considerato che: con un dpcm firmato l’11 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per fronteggiare il contagio da Coronavirus, abbiamo obbligatoriamente dovuto chiudere le nostre attività senza un minimo di preavviso; non siamo stati e non siamo tutelati in quanto le nostre spese continuano ad incombere e siamo stati umiliati con la possibilità di richiedere 600 euro, che dovrebbero essere il contentino del nostro sudore e dei nostri anni di sacrifici; non siamo al corrente della futura data di riapertura delle nostre attività in quanto considerati invisibili; ci vengono imposte direttive per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale da persone che, dietro una scrivania, decidono all’interno della nostra attività cos’è più giusto fare o non fare. Scendiamo in piazza (davanti al Municipio) lunedì 4 maggio 2020 alle ore 10.00 per far sentire la nostra voce, per raccontare dei nostri sacrifici, rimanendo uniti".