Vittorio Veneto, chiusa una corsia del traforo: code e disagi al traffico

VITTORIO VENETO - Code e disagi al traffico questa mattina tra Longhere e Serravalle. Con tutta probabilità i rallentamenti registrati nell’ora di punta sono stati causati dalla chiusura parziale del traforo di Sant’Augusta.

La galleria rimarrà chiusa in direzione sud fino a venerdì 28 ottobre per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione. Il traforo rimane invece aperto in direzione nord. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.