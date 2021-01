A Vittorio Veneto chi è positivo rispetta scrupolosamente la quarantena

VITTORIO VENETO – Verifiche nella abitazioni per accertare il regolare svolgimento della quarantena da parte di soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena preventiva. Su richiesta del sindaco Antonio Miatto, gli agenti della polizia locale di Vittorio Veneto stanno svolgendo anche questo tipo di servizio. «Al momento – fa un bilancio il comandante di polizia locale Ezio Camerin – non abbiamo rilevato irregolarità».

L’attività della polizia locale in epoca Covid non si ferma qui. «Da mesi – prosegue Camerin – eseguiamo anche controlli di rispetto delle disposizioni anti-Covid: le sanzioni staccate sono diverse». Le pattuglie hanno rilevato ad esempio assembramenti, apertura di locali in fasce orarie non concesse o somministrazione di alimenti all’interno di locali nonostante fosse permesso solo il servizio d’asporto.